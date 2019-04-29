У Броварах після Великодня на дні місцевого озера виявили автомобіль

У понеділок, 29 квітня, у Броварах на Київщині місцеві жителі виявили на дні озера по вул. Вербною затонулий автомобіль. Власник автомобіля встановлено. За яких обставин його автомобіль потрапив на дно водойми встановлює поліція.

Про це KV стало відомо з повідомлення видання «At Brovary».

Повідомляється, що в місті Бровари Київської області місцеві жителі, прогулюючись біля озера на вул. Вербною, виявили на дні водойми затонулий автомобіль. Мешканці одразу ж викликали поліцію, ДСНС і медиків.

Прибувши на місце, співробітники ДСНС витягли з води легковий автомобіль Honda Shuttle. На щастя, людей в салоні автомобіля не було.

Згідно повідомлення, співробітники Броварського відділу поліції встановили власника автомобіля, яким виявився місцевий мешканець 1972 року народження. Причини і обставини, при яких легковий автомобіль опинився на дні водойми, з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, в травні 2017 року в річці Стугна Васильківського району Київської області місцеві жителі помітили дах автомобіля. Рятувальники витягли машину, всередині нікого не виявили