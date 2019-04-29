У Монреалі евакуювали сім тисяч мешканців: названа причина

У полоні води виявилися кілька міст.



У Монреалі через повені евакуювали 7000 осіб. Ще дві тисячі жителів довелося евакуювати з околиць канадського міста Монреаля. Всі вони залишили свої будинки.

Все через масштабної повені. Його причиною називають руйнування дамби. Конструкція не витримала такого напору води через танення снігів.

Як наслідок, в полоні високої води виявилися кілька міст. Людей і тварин вивозять на човнах і вертольотами. Постраждалі беруть з собою тільки найнеобхідніше – документи і деякі особисті речі.