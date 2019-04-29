Порошенко: «Ми не можемо допустити руйнування світової коаліції на підтримку України»

Президент України Петро Порошенко особливо підкреслив важливість збереження світової підтримки України у її боротьбі проти російської агресії. Про це Глава держави заявив під час зустрічі із представниками культурного, громадського та бізнес середовища Львівщини.

Петро Порошенко зазначив, що він та його команда готові підтримати рішення, які будуть приносити користь Українській державі. Водночас він підкреслив, що буде робити все можливе, щоб не дати зруйнувати світову коаліцію на підтримку України.

«Якщо хтось приймає будь-які рішення на користь України, ми це підтримаємо. Якщо комусь потрібна порада ми її дамо. Але ті ризики, які сьогодні є перед світом і перед Україною зашкалюють», – сказав Президент.

Він додав: «Якщо ти поїдеш на зустріч з Путіним, до тебе ніхто більше зі світової коаліції, яку ми дбайливо створювали п’ять років, ніхто не приїде. Ти її зруйнуєш. І залишиш Україну сам на сам з агресором. А потім тобі залишиться тільки стати на коліна і визнати капітуляцію».

«І от цього ми точно не можемо допустити», – заявив Глава держави.

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Петро Порошенко зазначив: «Своєчасно підкажемо як не ставати на коліна. Бо ми вміємо не ставати. Своєчасно підкажемо як треба берегти наших союзників і партнерів. Своєчасно підкажемо як не продатися за 30 срібняків газу, які точно обдурять. Бо ми ж це знаємо». Президент нагадав, що ще Бісмарк казав, що угоди з Росією не варті паперу, на якому вони підписані.

Президент зазначив, що в цих умовах всім українцям потрібно точно зберігати віру в перемогу, єдність і любов до України.

Президент також підкреслив, що українська армія буде нарощувати свою міць. Він повідомив, що 6 травня відбудеться його поїздка в частини ЗСУ. «У нас будуть продовжуватись ті кроки, які ми маємо здійснити до кінця моєї каденції», – наголосив він.

Джерело: АП