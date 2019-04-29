В Росії висунули дивну вимогу Порошенку, в мережі сміються

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова висунула дивну вимогу Петру Порошенку, яка розсмішила мережу.

Про це повідомляється в Facebook Захарової.

“Кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що його опонентом є президент Росії Володимир Путін, а не хто-небудь інший. Плакати, слогани і виступи ми всі пам’ятаємо”, -пише Захарова.

Вона згадала, що Порошенко програв вибори в Україні.

“Виходить, що програв їх не кому-небудь, а президенту Росії Володимиру Путіну. Ну, все, Петро Олексійович, тепер підкоряйтесь волі того, з ким, за Вашими ж словами, Ви змагалися і кому Ви, за Вашою ж логікою, програли”, – заявила Захарова.

“А зараз Ви відверто брешете в своєму прагненні надати хайп своїм словам. Ви особисто бачили що Порошенко захлинувся? Не треба брехати нагло і безцеремонно. Якщо раніше Ви шахраювали і підтасовували факти зомбуючи росіян то зараз. Ви переступили всі мислимі межі! Вам повинно бути соромно так поводитися тим більше на посаді де Ви уявляєте країну. І на жаль мене в тому числі “,” Марія, у вас Україна головного мозку в термінальній стадії. Займіться чимось корисним. Розкажіть світу про зустріч двох демократично обраних лідерів біля бронепоїзда. Про китайське море, священний Байкал. Це ж цікаво. А у вас вранці і ввечері суцільна Україна “, – пишуть в мережі.