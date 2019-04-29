Полторак підтвердив, що в 2014 році ППО навколо Києва переобладнали за рахунок корпорації «Roshen»

Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив, що систему протиповітряної оборони навколо Києва переобладнали за кошти компанії Рошен.

Про це він сказав в інтерв’ю Оглядачеві, відповідаючи на відповідне питання.

«Це правда. Була допомога від компанії Рошен на переобладнання, ремонт комплексів протиповітряної оборони», — заявив Полторак.

За його словами, у свій час Україна мала три кільця протиповітряної оборони, проте багато обладнання з тих пір було розпродано.

«Був період, коли стратеги думали, що немає жодної загрози і зброю було продано або знищено, хоча, до речі, не було старим. Наприклад, 300-й комплекс стоїть на озброєнні більшості військових частин ППО РФ», — зазначив міністр.

Він також додав, що на сьогоднішній день Міноборони необхідно зосередити свою увагу на декількох напрямках: створення комплексів ППО, систем залпового вогню, артилерійських систем, сучасних протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби».

«Усі ці компоненти забезпечують успіх у веденні бойових дій», — підкреслив Полторак.