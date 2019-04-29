Іспанія позбавила Пучдемона права балотуватися в Європарламент

Виборча комісія Іспанії відмовила колишньому главі уряду Каталонії і лідеру прихильників незалежності регіону Карлесу Пучдемону в праві балотуватися в Європейський парламент.

Про це в понеділок, 29 квітня повідомили у партії Пучдемона.

Крім екс-чиновника, відмови отримали і колишні радники його уряду Тоні Комин і Клара Понсати. У партії «Разом за Каталонію» вже звинуватили виборчу комісію в бажанні змусити їх лідера мовчати.

У самій комісії це рішення поки не коментували, відзначає агентство AFP. Причиною відмови може бути той факт, що лідери прихильників каталонської незалежності не знаходяться на території Іспанії і ховаються від іспанського правосуддя після того, як 27 жовтня 2017 вони підтримали одностороннє проголошення незалежності Каталонії.

Таким чином, виборча комісія задовольнила скарги з боку консервативної Народної партії, ліберальної партії «Громадяни». «Разом за Каталонію» має намір оскаржити рішення виборчої комісії.

Про бажання продовжити свою боротьбу за каталонську незалежність як депутат Європарламенту Пучдемон заявив 10 березня.

Вибори в Європейський парламент намічені на 23-26 травня.