Теракту проти співробітників сил безпеки запобігли у Франції

Один з підозрюваних неповнолітній

Масштабний теракт проти співробітників сил безпеки готувався у Франції. Спецслужби змогли вчасно відреагувати і відвернути трагедію. Про це повідомила прокуратура Парижа, інформує “5 канал”.

Затримано чотирьох осіб. Вони постачали зброю для скоєння цього злочину. Один із затриманих, за даними французької преси, є неповнолітнім. Три роки тому його засудили за терористичну змову. Тоді він намагався виїхати у Сирію.

Де саме мали скоїти теракт і у чому він мав полягати, поліція поки не повідомляє. Теракт, імовірно, повинні були здійснити “найближчим часом”.

Нагадаємо, як повідомляв раніше 5.UA, щонайменше вісім вибухів сталося 21 квітня у столиці Шрі-Ланкимісті Коломбо та його передмістях. Зокрема, вибухи пролунали у трьох центральних готелях Коломбо, а також у трьох католицьких церквах під час Великодніх служб. У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці кількість жертв збільшилася до 359 осіб.

Джерело: 5 канал