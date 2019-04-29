У Києві горів притулок для кішок

Пожежники винесли на вулицю 30 котів. Але п’ять тварин врятувати не вдалося. Причина загоряння встановлюється.

У Києві на вулиці Світлицького сталася пожежа сталася пожежа у двоповерховому адміністративному будинку, в якому знаходився притулок для кішок. Про це сообщаетстоличное управління ДСНС в понеділок, 29 квітня.

Дзвінок на лінію 101 надійшов о 12:28. На місце прибули розрахунки рятувальників сьомий частини і відразу ж приступили до гасіння пожежі. Вже у 12:47 полум’я вдалося локалізувати, а о 12:59 повністю ліквідувати.

Під час роботи рятувальники винесли на вулицю 30 котів. На жаль, п’ять тварин загинули. Також згоріли особисті речі співробітників притулку і клітки для котів.

На місці працювали 15 чоловік і три одиниці техніки. Причини виникнення пожежі встановлюються.