Світові ціни на нафту відновили зростання

Нафта марки Brent у Лондоні подорожчала до $71,86 за барель, а ціна на сорт WTI в Нью-Йорку торгується на рівні $63,55.

Світові ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання після різкого падіння в минулу п’ятницю. Про це свідчать дані торгів у понеділок ввечері, 29 квітня.

Так, червневі ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 20:15 за Києвом зросли на $0,23 (0,32%) – до $71,86 за барель.

Вартість ф’ючерса на BRENT на червень на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) піднялася на $0,25 (0,39%) – до $63,55 за барель.

Таким чином, спред між актуальними контрактами на марки Brent і WTI складає $8,31 на користь Brent.