У Києві чотири людини постраждали в ДТП з маршруткою

Трамвы отримали водій легковика Славута і його троє пасажирів, серед яких дві дитини.

«На перехресті сталося зіткнення автомобіля Славута і маршрутного таксі, в результаті якого водій легковика та трьох пасажирів госпіталізували в медичний заклад… Серед травмованих – двоє дітей 2009 і 2013 народження», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські працюють на місці події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм ДТП.

Відзначається, що після отримання інформації від медпрацівників про ступінь тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху.