Бійці ВСУ розповіли про нову тактику бойовиків

Один з українських військовослужбовців, що воює в бригаді ВСУ «Холодний Яр», повідомив, що підрозділи НВФ розчаровані ситуацією на Донбасі і воюють вже без особливого завзяття. Про це повідомляється на сторінці фонду «Повернися живим» в соцмережі.

Боєць ВСУ по імені Олексій зазначає:

«Вони просто тримають передню лінію, щоб ми далі не просунулися. Але особливого завзяття, як в 2014 або 2015, вже немає. Вони всі побачили і розчарувалися в нанореспубликах. Перевага на нашому боці».

За словами військового, члени НВФ використовують останнім часом нову тактику ведення бою:

«Працюють з закритих позицій, наносять удар по оглядовим позицій, намагаються «розібрати їх».

Крім того, український боєць озвучив завдання, яке зараз стоїть перед ВСУ:

«Ми повинні продовжувати спільну справу, боротися з російською агресією, давати відсіч і пам’ятати тих, хто віддав життя за незалежність країни».