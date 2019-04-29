Порошенко заявив, що «святе українське громадянство» прийняло б все населення Росії. Тому його не дадуть нікому

Президент України Петро Порошенко заявив, що українська влада не має наміру роздавати росіянам» громадянство, так як його взяла б все населення Росії, яке він оцінив у 140 мільйонів чоловік. Слова Петра Порошенка наводить Інтерфакс-Україна.

«І ми не будемо сприймати, що хтось зараз буде роздавати росіянам святе українське громадянство. Тому що вони його приймуть всі 140 мільйонів. Тому що у нас краще [громадянство]. Тому що українське громадянство — це висока честь», — заявив Порошенко під час зустрічі з представниками наукових кіл в Українському католицькому університеті у Львові.

Президент підкреслив, що не дозволить нікому, щоб Україну «купили за газ». «Тому що головне, що вони зараз намагаються запропонувати – що в Україні буде дешевший газ», — сказав Порошенко.

Станом на 1 січня 2019 року, за оцінкою Росстату, в РФ зафіксовано 146,7 мільйонів постійних жителів.