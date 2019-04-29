Названі країни, які порушують релігійні свободи громадян

Список головних порушників.



Росія і Китай – одні з найбільших у світі порушників релігійних свобод, йдеться у звіті Комісії США з міжнародної релігійної свободи (незалежний і надпартійний орган федерального уряду).

Згідно з документом, в Китаї утиску зазнають уйгури-мусульмани (їх у країні близько 15 млн) і КНР – серед дев’яти так званих “країн, що викликають занепокоєння”. Комісія рекомендує додати в цей список Росію і ще п’ять країн.

Відзначається, що РФ “прискорила свої репресивні дії проти релігійних меншин в 2018-м. на Це ж сказано про Узбекистані, де “грубі порушення релігійних свобод”, хоча є і деякі поліпшення.

У списку країн-порушників також Таджикистан, Судан, В’єтнам, Еритрея, Туркменістан.

У документі сказано і про дії Росії в окупованому Криму: там продовжують викрадати, катувати і заарештовувати кримських татар-мусульман.