Супрун розповіла про шкоду гаджетів для дітей і користі руху

Для дітей до двох років краще не проводити час перед екраном або за телефоном взагалі. Для дітей старше двох років такий час має обмежуватися 60 хвилинами. Ще краще і корисніше — знаходити інший спосіб проводити час для малюка.

Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Звичайно, буває важко утримати увагу дітей, тому батьки схильні використовувати будь-які засоби. Подивитися мультики або пограти по телефону — чи не найбільш популярні опції. Втім, дозволяти дітям годинами грати гаджетами — не найкраща ідея. Особливо, коли мова йде про здоров’я», — пояснила Супрун.

Універсальна порада від Супрун як для дорослих, так і дітей — бути рухливими як можна більше. Розваги перед екраном у вигляді перегляду мультиків або гри на телефоні не входять в цей перелік.

Бути активними як можна більше і різними засобами. Хороший спосіб залучити малюка рухатися — інтерактивні ігри на підлозі.

Для тих малюків, які ще не рухаються активно, потрібно хоча б 30 хвилин на день (під час, коли вони не сплять) проводити в положенні на животі. Залучайте їх рухати кінцівками, тягнути, штовхати або вистачати невеликі предмети.

Не бажано, щоб дитина перебував більше години в колисці, гойдалки або в слінгу на спині. Чим менше часу в обмеженому просторі, тим краще розвивається моторика дитини і зменшуються ризики мати зайву вагу.

Для дітей від двох років і старше потрібно проводити близько 3-х годин у русі. Активність може бути різної інтенсивності — гра з м’ячем, прогулянки, танці, інтерактивні ігри тощо. Чим більше, тим краще. Важливо, щоб діти мали можливість рухатися як на вулиці, так і в приміщенні.

Якщо дитині потрібно сидіти, намагайтеся щось читати або розповідати. Або заохотити його грати в настільні ігри, головоломки, до малювання, ліплення або співу. Ці активності мають великі переваги для когнітивного розвитку малюка.

Як пояснює Супрун, рухова активність впливає не тільки на фізичний розвиток дитини. Зокрема, на розумові здібності, здатність концентруватися і будувати соціальні контакти. В активній грі діти схильні бути дружніми і відкритими, краще налагоджувати контакти та способи взаємодії з іншими дітьми. Залучати малюка бути активним потрібно починати якомога раніше.

«Діти фізично активних батьків більше схильні переймати цю звичку і дотримуватися її вже в дорослому житті. І навпаки. Якщо ви будете проводити багато часу, переглядаючи телевізор, існує ймовірність, що дитина полюбила цю звичку і буде менш рухливим», — попередила Супрун.

Також вона нагадала про важливість повноцінного сну: немовлята повинні мати 14-17 годин сну (у віці 0-3 місяці) або 12-16 годин (у віці 4-11 місяців). Діти у віці від 1 до 2 років — 11-14 годин гарного сну з регулярним часом на пробудження і нічний сон. Дітям від 3 років потрібно спати не менше 10-13 годин.

Менша тривалість сну пов’язана з високим ризиком мати зайву вагу, порушенням емоційної регуляції і зростання. Чим менше сну, тим більше ймовірність, що дитина буде проводити час перед екраном і хотіти грати з гаджетами.

«Повноцінний сон + фізична активність + менше часу сидячи — науково обґрунтований рецепт повноцінного і здорового розвитку дитини», — резюмувала Супрун.

Також в. о. міністра, пояснюючи, чому дітям не варто проводити багато часу з гаджетами, згадала популярний мем «діти скаржаться, батьки розводять руками».

Фраза стала популярною після регулярного згадуванні в YouTube-шоу «Телебачення Торонто» Майкла Щура, де була представлена нарізка з різних телевізійних сюжетів України за різні роки, в кожному з яких звучало «люди скаржаться, чиновники розводять руками».

Супрун ж перефразувала мем під поширену проблему батьків і дітей.