Касьянов: заперечити Путіну нічого – самі цю несправедливість з’їли, не подавилися

Вже можна визнати, що Путін начисто переграв не тільки Володимира Зеленського з його потужною ідеєю видавати українські паспорти росіянам, але і всю нашу державну ура-патріотичну ідеологію. Про це у своєму блозі пише волонтер, блогер Юрій Касьянов.

Він відзначає, як виявилося, ніякої ідеології і немає. Є «один народ», є Путін – миротворець і батько рідний, з яким треба домовитися. І є простий обмін українських паспортів на російські і навпаки – до повної нашої з вами асиміляції. І за свободу нашої з демократією Путін пройшовся красиво – будьте ласкаві, каже, Михайла Саакашвілі назад в Україну і українське громадянство повернути. Мовляв, несправедливо з ними вчинили. Юрій Касьянов підкреслює, найголовніше, що і заперечити нічого – самі цю несправедливість з’їли, не подавилися і війну війною не назвали, і політичну націю не створили, а так – побавилися примітивним націоналізмом з факелами, прапорами і вишиванками.

Юрій Касьянов пише, тепер треба щось з цим робити і з Саакашвілі треба щось робити, і з війною, і з громадянами окупованих територій, та з нашою ідеологією і політичною орієнтацією, і з Порошенком треба щось робити, і з самим Путіним. Відсидітися в кущах вже не вийти.