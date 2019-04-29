Гордон розповів про повернення Криму і Донбасу при Зеленском

Дмитро Гордон не вірить у те, що Україна чи світове співтовариство здатні повернути Крим і Донбас.

Про це він повідомив в ефірі українського телеканалу, передає «Диалог.UA».

Раніше жителі Криму розповіли, чого чекають від президента Зеленського. Так телеведучий пояснив, що повернення Криму і окупованого Донбасу не можливий лише з волі України, її президента чи світового співтовариства.

Він запевняє, що повернення станеться тільки через Росії або Путіна. Гордон наголосив, що під час можливої зустрічі Зеленського з Путіним у Будапештському форматі президент Росії поставить ряд умов щодо повернення Донбасу, в яких буде фігурувати і Крим.

Він підкреслив, що Кремль хоче лише обміняти порожній окупований Донбас на територію Криму і зняття санкцій з Росії. Також Гордон запевняє, що переговори в даний момент є тупиковими і говорити Зеленському з Путіним не про що.