«Слава Україні!»: легендарний Кікабідзе емоційно привітав українців і Зеленського

Легендарний грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе привітав усіх українців зі святом Великодня і майбутнього президента України Володимира Зеленського з перемогою на виборах, побажавши йому мудро керувати країною на благо її громадян. Відеозвернення артист залишив у Facebook.

Він звернувся до шоумену і майбутньому гаранту з напутнім словом і зазначив, що вся Грузія спостерігала за виборами в Україні.

«Дорогий Володю, я маю честь називати себе (твоїм – прим. ред.) іншому. Але з сьогоднішнього дня, в день православного Великодня, я вже буду тебе називати, вірніше, називати Вас, президентом України. Ми всі, я і мої друзі, і вся Грузія стежила за виборами. Хочу побажати тобі щастя, щоб ти мудро керував своєю величезною країною. А українців хочу привітати з цим чудовим днем, днем Великодня, і сказати пару слів на прощання: «Дай Бог вам здоров’я, слава Україні», – емоційно звернувся актор з екрану.

Вахтанг Кікабідзе неодноразово ставав на бік українців, зневажав політику президента Росії Володимира Путіна і навіть відмовився від російських регалій і нагород після вторгнення росії в Грузію. Він зазначає, що зробив це, тому що хоче жити «без брудних хвостів». Він не зміг пробачити російському гаранту його дій по відношенню до рідної країни, зате впевнений, що так будуть його поважати навіть онуки.

Також Кікабідзе говорив про те, що поїхав би на фронт воювати проти бойовиків на Донбасі, якби був молодший. Також в одному з останніх інтерв’ю він зазначив, що Україна є дійсно бажаною територією для багатьох, адже це сильна і красива країна з європейськими цінностями.