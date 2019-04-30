Жириновський «кинув рукавичку» Зеленському

Головний сумний клоун імперії Жириновський демонстративно на камери прирізав до РФ шматочок у 2/3 території України з тортика, подарованого висхідними зірками» рашизма Ольгою Скабеевой і Євгеном Поповим.

Затухаючі «зірки» рашизма Кисельов і Соловйов ображено проковтнули слину, – молодь обходить ветеранів. Маша Захарова знову буде робить круглі очі і волати: звідки у світі стільки русофобії, не інакше, як підступи США і НАТО.

Операцію «Тортик» провели 25 квітня за день до річниці Чорнобильської аварії. У ній все, що треба знати про «братній російський народ», щоб не ставити питання: чому Жириновського і Скабееву повісили за ноги без розмов як Муссоліні з друзями. Вони вже сказали всі.

Операція «Тортик» – це друга «рукавичка», кинута Кремлем команді Зе. Першу кинув Путін розпорядженням про видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО. У Кремлі таким способом вирішують два завдання: «промацують» Зеленського і готують обґрунтування для офіційного нападу на Україну за схемою, використаної Гітлером для нападу на Чехословаччину і Польщу. Гітлер теж в обох випадках посилався на необхідність захисту німців від чехів і поляків.

У Польщі спецслужби Третього Рейху діяли жорсткіше, ніж в Чехословаччині, і у взаємозв’язку зі спецслужбами СРСР. Гітлер і Сталін домовилися про розподіл Польщі ще в 1938 р. і пакт «Молотова – Ріббентропа» був лише завершенням цієї угоди. З 1938 р. спецслужби Рейху стали систематично організовувати масові теракти і вбивства німців у Польщі, аж до повного вирізування жителів невеликих селищ. Після кожного теракту Геббельс закочував пропагандистську істерику про германофобії, а МЗС Німеччини ультимативно вимагав від уряду Польщі провести спільні розслідування і покарати винних. Поляки ці спільні комісії створювали, убивць часто знаходили, і ними виявлялися або колишні члени компартії Польщі, розпущеної Комінтерном, за вказівкою Сталіна, або злочинці.

Рейху для організації таких спецоперацій не вистачало виконавців і їм треба було надати політичний відтінок, який не могли б створити просто банди кримінальників, що вбивають німців. Вирішити обидві ці проблеми допоміг Гітлеру Сталін тим, що в серпні 1938 р. розпустив три компартії: Польщі, Західної України і Західної Білорусі і знищив їх керівництво. Архів Комінтерну, через який він провів ці рішення, зберігається в Москві і засекречений досі, незважаючи на те, що Комінтерн розпустили в травні 1943 р.

Завдяки Сталіну спецслужби Рейху «підібрали» і використовували залишилися без грошей бойовиків з розпущеною компартії Польщі. Бойовики вважали, що знищують симпатиків Гітлера і не зривають повтор «судетського сценарію» на заході Польщі. В Рейху кричали про германофобії в Польщі і звинувачували уряд у нездатності захистити німців від вбивць-комуністів і заступництві їм. Уряд Польщі виправдовувалося, що вона і сама не любить комуністів і готово викорінити цю заразу. Комінтерн опинявся в стороні, так як визнав компартію Польщі неправильної і фашисткою. Сталін, крім згоди Гітлера на розділ Польщі, отримував два бонуси: можливість говорити про антикомуністичної істерії на Заході і позбувся необхідності домовлятися з місцевими комуністами, коли Червона армія увійде в Польщі і в західні області України та Білорусі.

До підготовки подібної операції зараз приступили в Кремлі допомогою роздачі паспортів РФ в ОРДЛО і обіцянкою видати їх будь-яким громадянам України. Коли в Україні які-небудь воскреслі «бандерівці» почнуть вбивати громадян РФ, а її ЗМІ та МЗС закотять істерику про русофобії, то можна не сумніватися – операція по вторгненню входить у вищу фазу по доріжці, протоптаній ще Гітлером і Сталіним.

МЗС України на вилазку Москви з паспортами відреагував адекватно і підключив країни Європи, США і Канади. Але в даній ситуації складно обмежиться лише одним міжнародним осудом нового витка імперської експансії Москви.

Цілком очевидно: ця вилазка вимагає нових санкцій проти РФ і невідкладно. Питання про подвійне громадянство, підняте ще восени угорськими «друзями путіна», тепер перейшов в зону прийняття практичних рішень. Позиція Клімкіна, як глави МЗС, за нього відома: подвійне громадянство в Україні терпимо з будь-якою державою, крім РФ. Тепер слово за Верховною Радою, але Зеленський якось дивно збирається її розпустити на наступний день після інавгурації. Розпустити, незважаючи на те, що ЦВК з 29 липня розпочинає реєстрацію кандидатів у депутати і закінчує її 9 серпня. У цій ситуації розпуск парламенту виглядає як мінімум нелогічним і недоречним. Більше того, до обрання нового парламенту неминуче виникне тимчасова «дірка», в яку Кремль спробує засунути свою руку.

На «паспортну вилазку» Зеленський, всупереч своїй репутації кмітливу людину, відреагував симетричним до примітивності обіцянкою видати українські паспорти всім російським дисидентам. Власне, цим п’ять років займався і Порошенко, лише фільтруючи росіян на предмет їх зв’язків зі спецслужбами. Ситуація об’єктивно вимагає вже іншої відповіді.

Припускаю, що у команди Зеленського відповіді поки що немає, і це можна пробачити, але блиснути дотепністю вона могла б. Тим більше, що витівка Жириновського і Скабеевой з тортом – це «вишенька» на «паспортної вилазки» і спрямована особисто проти Зеленського як коміка. Команда Жирика по-хамськи «кинула рукавичку» команді Зе рідною для тієї полі. Адже Жириновський – це колись дуже популярний в Росії політичний клоун, якого там слухали в захлеб. Яка країна, такий у них і гумор. Вилазка з тортиком – це виклик не тільки особисто Зеленського, але і всьому «95 кварталу».

Однак «95 квартал» не проявляє винахідливість і тупить четвертий день з відповіддю Жириновському і Скабеевой, притому, що з нього пішов тільки один Зеленський. Пора б уже якось і відповісти, тим більше, що тепер «95 кварталу» треба переорієнтувати свій репертуар з внутрішньої політики на зовнішню. У певному сенсі «95 квартал» це своєрідне Міністерство інформації, яке є в розпорядженні Зеленського. Якщо продовжити аналогію, то як при Порошенко країна покрилася фірмовими магазинами «Рошен», то тепер слід очікувати, що вона покриється «95 кварталами», які будуть морально вбивати жирик, скабеевых та інших кисельових. Чекаємо відповіді Зеленського і «95 кварталу» на «рукавичку» від Жириновського і Скабеевой, якщо в них, звісно, є ще порох в порохівницях сатири та сарказму.

Сергій Климовський