Ахметов, Аваков і люди Порошенко: ЗМІ дізналися, в чиїх інтересах українцям заборонили будувати сонячні станції

Журналісти Bihus.info з’ясували, в чиїх інтересах народні обранці заборонили простим українцям будувати сонячні електростанції на землі.

Гектари сонячних панелей і сотні нових вітряків стрімко ростуть на українському полях. Від сім’ї Авакова і олігарха Ахметова до фінансового радника Петра Порошенка Макара Пасенюка — хвиля постмайданних політиків і близьких до них бізнесменів запускає потужний «зелений» енергобізнес.

І цей бізнес дорого обійдеться українцям, споживачам електрики, тому що сонячні і вітряні станції, запущені до 1 січня 2020-го, на 10 років отримають супервысокую плату за вироблену енергію. Ця плата називається «зелений тариф».

Зараз держава закуповує електроенергію від атомних станцій 0,57 грн/КВт, у ТЄМ — 2,15 грн/КВт.



У той же час у постачальників сонячної енергетики держава купує електроенергію за курсом євро — 15 євроцентів (5 грн/КВт), а у власників вітряних станцій — 10 євроцентів (3,3 грн/КВт). Це один з найвищих тарифів у Європі.

Парламент міг, але відмовився зменшити його новим промисловим гравцям в цьому році. Натомість минулого тижня депутати фактично відрізали від ринку малі електростанції.

Вже через рік, два держава буде платити виробникам сонячної енергії до 40 мільярдів гривень на рік.

Експерти відзначають, що з-за високого «зеленого тарифу» ціни на електроенергію для кінцевого споживача значно зростуть.