Прокралися в готель: у Зеленського розповіли деталі зустрічі з пропагандистами Путіна

Російські пропагандисти, які намагалися поговорити з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським під час його відпочинку в Туреччині, прикидалися гостями готелю.

Про це повідомили на сторінці «Команди Зеленського» в Facebook, прокоментувавши відео пропагандистки Ольги Скабеевой.

«Під час короткострокового відпочинку Володимира Зеленського на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу «Росія», які представилися гостями готелю, відверто збрехав, а також сфотографувалися з Володимиром Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію», — сказано в повідомленні.

«Питання — кому це вигідно? Відповідь очевидна. Деякі не готовий з гідністю прийняти свою поразку, його оточення каламутить прозору воду, намагаючись приховати власні недобросовісні дії, в тому числі, використовуючи в своїх маніпулятивних інформ-атаках представників ЗМІ. Але відповідальність неминуча. І вона вже скоро. Адже короткостроковий і досить неспокійний відпочинок Зеленського вже завершився. Він повертається до справ. Для деяких вони можуть стати кримінальними», — заявили у Зеленського.