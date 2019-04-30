Біля Чорнобиля засікли прибульців з Нібіру: атаки не уникнути, людство приречене

Експерти помітили прибульців з Нібіру недалеко від Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомляє портал «Діалог»

«За словами деяких експертів, катастрофу на електростанції нібито спровокували прибульці з Нібіру, щоб простежити, як це відіб’ється на людстві. Про це заявили вчені, які виявили дивні об’єкти над Прип’яттю», — зазначено в повідомленні.

Також варто звернути увагу, що вибух, який прогримів на ЧАЕС, теж пов’язують з появою прибульців з Нібіру.

«Прихильники теорії змови впевнені, що на такому секретному об’єкті не могла відбутися просто «технічна помилка». А недавнє фото з НЛО над Чорнобилем лише підтвердило версію уфологів про «ядерний салют», який гуманоїди Нібіру збираються влаштувати землянам», — також зазначено у повідомленні.

При цьому, на думку експертів, аварії на ЧАЕС і ” Фукусімі схожі між собою, і мають загальний «інопланетний слід».

Нагадаємо, що в неділю, 21 квітня, в Києві городяни помітили невизначений літаючий об’єкт, що рухається не своїм ходом, а з допомогою евакуатора. Місце розташування й напрямок руху об’єкта визначити практично неможливо. У мережі пов’язали це відео жартом про голосування в столиці внутрішніх переселенців.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», непізнані літаючі об’єкти прилітають на Землю і їх нерідко бачать в небі. Проте цього разу все виявилося не так прозаїчно. Літальний апарат прибульців був помічений на поверхні нашої планети, а його екіпаж перебував поруч із кораблем. При цьому прибульці зникли в кораблі, як тільки помітили людей. Дослідники і конспірологи розповіли, що в місці, де була помічена «тарілка» може бути база інопланетян. Також вони відзначили, що все частіше прибульці відвідують нашу планету. Це пов’язують зі швидким кінцем світу.

Також портал «Акценти» писав, що загроза зіткнення з загадковою планетою-вбивцею Нібіру вже давно нависла над жителями Землі. Так, нещодавно корабель прибульців з’явився в небі, ніж ні на жарт стурбував землян. Очевидцям вдалося зробити декілька фотографій унікального об’єкта, вони повідомляють, що НЛО був досить незвичайної форми, а також безшумно «розсікав» небо.

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