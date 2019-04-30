Ким насправді був Іуда Іскаріот: вчені спростували біблійні розповіді вражаючою знахідкою

Ім’я Юда асоціюється у людей з усього світу із зрадником. Тому що всі знають біблійну історію про те, як один із найближчих учнів Христа за тридцять срібняків зрадив свого Божественного Вчителя на розп’яття. Але вчені відкрили неймовірні артефакти, які пояснюють, ким же був юда насправді.

Про це повідомляє інформаційний портал «Знай.иа».

Напевно сама таємнича реліквія в світі це Біблія, так як серед науковців досі немає єдиної точки зору як її трактувати: алегорично або буквально. І ось нещодавно було скоєно нове сенсаційне відкриття щодо Юди.

Багато християни вірили в те, що Юда згрішив, але таки було насправді?

На думку ряду мислителів, якщо б він не зрадив Спасителя, Його б не схопили і не розіп’яли, а значить і не було б Спокутної Хресної Жертви, не було б прощення гріхів і спасіння.

Обережнішого варіанті ця філософська ідея підмінена іншою. У разі відмови від зради Іуди, його роль неодмінно повинен був виконати хто-небудь інший. Тому що в цьому і полягав план викуплення.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», астрологи пропонують ознайомитися з прогнозом для всіх знаків зодіаку на 8 квітня 2019 року. Так на думку астрологів в понеділок буде у всіх відносинах сприятливий день, щоб проявити свої здібності на роботі. Також буде сприятливий час для ведення ділових переговорів. У понеділок можна буде провести всі заплановані зустрічі, які обов’язково закінчаться позитивним результатом.

Нагадаємо, що 26 квітня православні українці відзначають Страсну п’ятницю — цей день нагадує віруючим про муки Ісуса Христа перед розп’яттям. Страсна п’ятниця настає за два дні до Великодня. У 2019 році Воскресіння Христове святкується 28 квітня, відповідно, Страсна п’ятниця випадає на 26 квітня. У Велику, або Страсну п’ятницю на ранковій службі читають 12 Євангелій Святих Страстей Христових, згадують про суд, розп’яття і тілесної смерті Ісуса Христа, а на вечірній службі виносять Плащаницю.

Також портал «Акценти» писав, що в основі світлого свята Пасхи лежить біблійна історія чудесного воскресіння Ісуса Христа, який був розп’ятий на хресті. Це свято вже багато років відзначають у всьому світі. Про це повідомляє інформаційний портал «kp.ua». Чому в цей день прийнято фарбувати яйця? Існує легенда про те, що після воскресіння Ісуса Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія, щоб повідомити чудову звістку і піднесла йому в подарунок яйце. Саме з того моменту яйця символізують воскресіння.

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