Кошовий потужно потроллил Геращенко за істеричний випад у бік Зеленського: «У Порошенка дещо в іншому місці»

Один з акторів студії «Квартал 95» Євген Кошовий висміяв дивну скаргу Ірини Геращенко на поїздку Володимира Зеленського в Туреччину.

Про це повідомляє портал «Politeka»

Однією з головних новин минулого тижня стало повідомлення про поїздку новообраного президента України Володимира Зеленського в Туреччину. Деякі представники чинної влади спробували закинути політика за цю подорож.

Серед них опинилася й одна із затятих прихильників Петра Порошенко, заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона розмістила у соцмережі пост, де розкритикувала Володимира Зеленського за поїздку в Туреччину з дітьми на 2 дні. При цьому вона зовсім забула про розкішний відпочинок самого Порошенка, заявивши, що за останні кілька років у нього було «лише кілька днів відпустки».

У випуску програми ЧистоNews звернув увагу зірка «95 Кварталу» Євген Кошовий.

«Ну, почнемо з того, що у Петра Порошенко «кілька днів відпустки» було дещо в іншому місці, кілька дорожче і трохи в іншому статусі вже чинного президента. І, врешті-решт, фраза «кілька днів відпустки» теж кілька розпливчаста», — з сарказмом зауважив Євген Кошовий.

Нагадаємо, що Гордон разом з Кошовим здивували українців несподіваним номером. Так, Дмитру Гордону стало настільки нудно, що йому довелося «взяти інтерв’ю у самого себе» у новому випуску «Вечірнього Кварталу». Так, на офіційній сторінці студії «Квартал 95» повідомляють про те, що Гордон нещодавно став почесним гостем вечірнього кварталу. У випуску видно, як квартальцы зробили досить правдоподібну пародію на відомий журналістський проект «В гостях у Гордона».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», артисти студії «Квартал-95» показали пародію на телеканал «Прямий» і висміяли спроби дискредитації кандидата в президенти, коміка, шоумена і уродженця Кривого Рогу Володимира Зеленського. За словами колег Зеленського, останнім часом на кандидата в президенти Володимира Зеленського виливають стільки бруду, що вони не могли залишити це без уваги. Щоб показати всю неспроможність спроб дискредитації Зеленського, актори «Кварталу-95» зібрали «весь бруд в одному місці» .

Також портал «Акценти» писав, що студія «Квартал 95» в сегменті «Чисто News» висміяла бійку в приміщенні Миколаївської міської ради між депутатом і чиновником. Комік Євген Кошовий розповідає, що в мерії Миколаєва побилися депутат (Владислав Ентин) і «антикорупційний» чиновник (Андрій Єрмолаєв).

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