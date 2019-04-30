Медики розповіли, які продукти очищають організм від токсинів

Для того щоб мати хороші аналізи крові, і забути про токсини в організмі, рекомендуємо ввести в свій раціон цих 10 продуктів.

Якщо ви ведете правильний спосіб життя, і піклуєтеся про своє здоров’я, вам слід пам’ятати про основну його складову – рідкої сполучної тканини – крові.

Через неї проходить все, як поживні речовини, так і продукти життєдіяльності і розпаду. Яким має бути наше харчування, щоб аналіз крові радував відмінними показниками?

КУЛЬБАБА

З кореня кульбаби виходить відмінний чай, який сприяє очищенню печінки і виводить токсини з крові. Це відбувається тому, що кульбаба містить природні антиоксиданти і фітонутрієнти, які природним шляхом очищають кишечник і печінку.

ЗЕЛЕНІ ОВОЧІ

Велика кількість антиоксидантів, які стимулюють перистальтику, міститься в зелених овочах. Вживайте салат, брокколі, шпинат – чим менше відходів потрапляє у ваш кишечник, тим нижче рівень інтоксикації у вашій крові.

ЧАСНИК

У цьому ароматному овоче багато сірки, а ще він багатий таким важливим мінералом, як германій. Ця речовина здатна зв’язувати токсини в організмі. Також часник має протибактеріальний ефектом, ніж захищає вашу систему травлення і кров від різних вірусів і бактерій.

МОРКВА

Ця помаранчева красуня багата вітамінами групи А, В, С і глутанионом. Такий тандем допомагає проводити природне очищення печінки. Стакан морквяного соку на сніданок з додаванням чайної ложечки рослинної олії (оливкової або лляної) – те, що потрібно!

НАСІННЯ ЛЬОНУ

Цей продукт містить у собі достатню кількість клітковини і омега-3 жирних кислот. Вживання лляного насіння в їжу сприяє зниженню рівня цукру в крові і покращує перистальтику.

АВОКАДО

Цей тропічний фрукт – має ідеальний баланс за вмістом жирів та вітамінів. Авокадо допомагає знизити рівень холестерину в крові і нормалізує кров’яний тиск.

ПЕТРУШКА

Петрушка володіє природним сечогінним ефектом, вона допомагає нормалізувати роботу нирок і сприяє виведенню токсинів з організму разом з сечею. До складу петрушки входять вітаміни групи в, фолієва кислота, калій, магній і залізо, флавоноїди, фітонциди та інулін. Завдяки цьому складу петрушка по праву вважається «золотим запасом вітамінів.

КУРКУМА

Ця традиційна спеція в аюрведичній медицині використовується для очищення печінки. Куркума містить достатню кількість флавоноїдів, які акуратно стимулюють роботу печінки.

ЛИМОН

Вітамін C, який у великій кількості є в цьому цитрусовому, сприяє вироблення білка глутатіону в печінці, що прискорює виведення токсинів з крові. Лимон ощелачивает організм і сприяє утворенню необхідних ферментів, що перетворюють токсини в розчинні сполуки, які потім виводяться з тіла з сечею.

ЯБЛУКА

Улюблені фрукти містять велику кількість корисних речовин, які сприяють природному виведенню токсинів і очищенню крові.

Яблука стимулюють вироблення жовчі в печінці і таким чином прискорюють виведення токсинів і шлаків з кровоносної системи.

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Як раніше повідомляв портал «Акценти», стрибок цін на автомобільне паливо в Україні — це перше підвищення роздрібних цін за останні півроку. Як свідчить щоденний ціновий моніторинг ринку нафтопродуктів, станом на 23 квітня 2019 року середня вартість на паливо на заправках в Україні зросли на 11-16 копійок за літр. Економісти додають, що такого подорожчання пального впливають кілька факторів. По-перше, ціни на зовнішніх ринках поповзли вгору. Також аналітики додають, що вибори президента України також могли вплинути на ці коливання.

Також портал «Акценти» писав, що в найближчому майбутньому сигарети і тютюнова продукція може стати практично недоступною розкішшю для переважної більшості українських громадян. Протягом 2019-го року сигарети подорожчають як мінімум в два рази. Вже в кінці лютого палять українці повинні бути готові до того, що тютюнова продукція виросте в ціні на двадцять відсотків.

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