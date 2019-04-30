«Вина лише на 30%»: Зайцева може відбутися умовним терміном, що відомо

Олена Зайцева, яка стала винуватцем смертельного ДТП в Харкові, внаслідок якого загинуло 6 осіб та ще 6 опинилися в лікарні з важкими травмами, була засуджена до 10 років в’язниці, але хоче оскаржити вирок.

Про це повідомляє журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці в Facebook

«За словами Олени Зайцевої, її вина лише на 30%, а решта 70% — це вина іншого учасника аварії Геннадія Дронова. Новий вирок призначити до п’яти років позбавлення волі і звільнити від покарання на випробування. Тобто відпустити «умовно». Цивільні позови також розділити 70 на 30″, — зазначила журналістка.

За словами журналістки, Зайцевої незрозуміло ступінь своєї провини, і за які саме дії вона отримала 10 років. Зайцевої не зрозуміло на який сигнал світлофора вона виїхала на перехрестя — жовтий або червоний. Вона впевнена, що закінчувала проїзд перехрестя, як того вимагають правила дорожнього руху, а саме — не вдаючись до екстреного гальмування, рухалася далі для збереження безпеки дорожнього руху. Зайцева впевнена, якщо б не Дронов — вона проскочила.

Нагадаємо, що винуватці резонансної аварії, яка забрала життя шістьох людей у жовтні 2017 року Олена Зайцева і Геннадій Дронов вирішили все таки домогтися перегляду вироку. Адвокат Юлія Плетньова подала документи в останній день апеляції. Варто відзначити, що адвокат Євген Мельниченко захищав Зайцеву в суді не знав про цю апеляції. Він повідомив, що другий адвокат Юлія Козир теж в цьому не бере участь.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки Сергій Шабовта заявив, що захист винною у смертельному ДТП у Харкові в 2017 році Олени Зайцевої утримується з тактичних міркувань. На його думку, в ситуації, що склалася Геннадій Дронов є головною жертвою обставин, а Олена Зайцева ще може оскаржити вирок в майбутньому.

Також портал «Акценти» писав, що українці виступили з проханням помилувати Геннадія Дронова, засудженого на 10 років позбавлення волі за смертельне ДТП у Харкові на Сумській. Автором звернення, яке було зареєстровано 28 лютого, вказаний Андрій Федоров. Станом на 2 березня, підписали петицію 553 людини. Для того, щоб вона була розглянута, необхідно зібрати 25000 голосів, на що в ініціаторів залишилося 87 днів.

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