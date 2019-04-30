Путіна висміяли через витівки з дітьми: «Вони ще вірять у казки»

Президент РФ Володимир Путін був висміяний в інтернеті.

Приводом став візит глави держава в суворовське училище, про що повідомив російський журналіст Дмитро Смирнов, передає портал Politeka.

«Просимо вас встановити його на кіль»: Володимир Путін забив медель-шпангоут в моделі корабля «Полтава», який збирають суворовці», — написав він у Twitter.

Багато хто з інтернет-користувачів почали нещадно висміювати Володимира Путіна.

«А традиційний поцілунок в животик вирізали, так?», «Знайшов людей по зростанню!», «Нудно. Ніяких промов про агресивного агресора, ніяких промов про перемоги», «Діти поки ще вірять в казки доброго дядька, чого не скажеш про більш дорослої аудиторії….», — вони пожартували.



Нагадаємо, низка конфузів Володимира Путіна на публіці продовжує поповнюватися новими перлами.

На цей раз приводом для їдких коментарів став візит лідера РФ в Храм Христа Спасителя, де відбулося Пасхальне богослужіння.

Про це у своєму особистому мікроблозі Twitter написав російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе журналістом.

«Христос воскрес»: Володимир Путін, Дмитро Медведєв та Сергій Собянін на Пасхальному богослужінні в Храмі Христа Спасителя», — написав під постом з Храму Дмитро Смирнов.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін з Медведєвим і Собяніним — просто перевертні, а вся їх показова православність виглядає огидно. У коментарях до запису люди буквально вправлялися в сарказмі, розповідаючи про наболіле.

«Мільярдер з кадилом! Це, пі**єц», «Концерт за заявками. Колишній комуніст, комітетник — яскравий приклад перефарбування з червоного в блакитний», «Мракобіси», «Чорти», «Вовкулаки! Ісус би такого лайна не схвалив», «Біси вже і в церкву пробралися. Кінець світу не за горами», «Перевертні», «Медведєв з дружиною і Х**ло з дружиною», «Ці люди лицеміри. Проводять політику геноциду», «Хто вище, той і головний», — приклади найбільш яскравих коментарів під постом Смирнова.

Раніше з’явилася інформація, що лідер РФ заявив: Росія збирається роздавати російські паспорти не тільки мешканцям Донецької та Луганської областей, але і всім бажаючим українцям. Робитися це буде за спрощеною процедурою.

«Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство», — заявив на прес-конференції глава Російської Федерації.

Також він розвінчав міф про те, що бюджету дорого обійдеться надання громадянства жителям Донбасу. І заявив, що це рішення не було спонтанним — «ми порахували».

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Раніше глузуванням в мережі зазнала зустріч російського лідера з главою Північної Кореї Кім Чен Ином. Вона швидко дістала назву «Зустріч на нижчому рівні». З цього приводу висловився відомий ризький професор Талк. Він зазначив, що подібний захід підтверджує лише один факт – те, як сильно впав рівень зовнішньої політики РФ.

Талк додав, що зовсім нещодавно Путін засідав в G8 і вирішував долі світу разом з Америкою, Англією, Німеччиною, Канадою. Зараз він зустрічається тільки з товстим покемоном в їдальні заштатного владивостоцького інституту – невже він не розуміє, до якої ганьби докотився? Поступово президент Росії стає нерукопожатним в світі великої політики і не усвідомлює, що своїми діями загнав себе в безвихідний тупик.

Нагадаємо, Путін розповів, чого чекає від зустрічі з Зеленським.

Як повідомляв Hyser, Путіна висміяли жорсткої карикатурою.

Також Hyser писав, що Захарова стала посміховиськом в мережі через фото в спортзалі.