Медики назвали найбільш корисний продукт для роботи мозку

Звичайне пряжене молоко є найбільш корисним продуктом для мозку.

До такого висновку прийшли медики з Київського національного торговельно-економічного університету, повідомляє портал Новини Ю.

В топленому молоці присутні амінокислоти, поліпептиди і білки. При цьому напій зберігає в собі всі необхідні вітаміни і мікроелементи, у тому числі кальцій, який необхідний для підтримки кісткової системи організму.

Особливо корисно молоко дітям і жінкам у період вагітності. А ось людям із зайвою вагою небажано його пити.

Також медики рекомендують ввести в раціон для поліпшення мозкової діяльності фрукти, овочі, зернові продукти, рибу, морську капусту, морепродукти і горіхи.

Згідно з дослідженнями в області правильного харчування, найбільше користі нашому здоров’ю приносять салати з овочів і фруктів.

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Нагадаємо 10 найбільш корисних властивостей салатів, які не дадуть вам заробити смертельно небезпечні хвороби.

«Особливо гарні салати для серця і судин. Доведено також, що регулярне вживання салатів з овочів і зелені грає серйозну роль в профілактиці раку і гіпертонії. Крім того, вони покращують настрій і заряджають енергією на весь день», – пояснила фахівець Центру здорового харчування Альбіна Сергєєва.

Салати – багате джерело вітаміну К, який необхідний для росту і зміцнення кісток.

Вони допомагають сповільнити процес старіння завдяки цілому комплексу вітамінів.

Салати є легкою їжею, контролюють рівень цукру і холестерину. Щоб досягти максимальної користі для здоров’я, варто ознайомитися з кращими поєднаннями продуктів.

Корисні жири в салатах зміцнюють здоров’я і підвищують настрій.

Ідеальний компонент для салатів – свіжий шпинат. Він сприяє виробленню енергії, стимулюючої волокна м’язів і зміцнює їх.

Салат, в якому присутні зелені компоненти, допоможе відновити зір.

Багата вітамінами їжа зміцнює наш імунітет і підвищує метаболізм.

Комбінація з овочів допоможе підтримувати в тонусі пружність шкіри, уповільнює процес старіння, наповнює вологою.

З допомогою салатів можна легко втамувати голод і не з’їсти зайвого, безпечно контролюючи свою вагу.

Щоденне вживання салатів – відмінна профілактика багатьох хвороб.

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