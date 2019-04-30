Медики назвали найбільш корисний продукт для роботи мозку

Звичайне пряжене молоко є найбільш корисним продуктом для мозку.
До такого висновку прийшли медики з Київського національного торговельно-економічного університету, повідомляє портал Новини Ю.
В топленому молоці присутні амінокислоти, поліпептиди і білки. При цьому напій зберігає в собі всі необхідні вітаміни і мікроелементи, у тому числі кальцій, який необхідний для підтримки кісткової системи організму.
Особливо корисно молоко дітям і жінкам у період вагітності. А ось людям із зайвою вагою небажано його пити.
Також медики рекомендують ввести в раціон для поліпшення мозкової діяльності фрукти, овочі, зернові продукти, рибу, морську капусту, морепродукти і горіхи.
Згідно з дослідженнями в області правильного харчування, найбільше користі нашому здоров’ю приносять салати з овочів і фруктів.
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Технології
Нагадаємо 10 найбільш корисних властивостей салатів, які не дадуть вам заробити смертельно небезпечні хвороби.
«Особливо гарні салати для серця і судин. Доведено також, що регулярне вживання салатів з овочів і зелені грає серйозну роль в профілактиці раку і гіпертонії. Крім того, вони покращують настрій і заряджають енергією на весь день», – пояснила фахівець Центру здорового харчування Альбіна Сергєєва.
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