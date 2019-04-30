Лікарі назвали солодкість, яка покращує роботу печінки

Медики знайшли солодкість, яка допомагає печінці.

Мова йде про кленовому сиропі, передає портал Politeka. Його корисна властивість було знайдено дослідниками Токійського університету в результаті досвіду з щурами.

У раціоні гризунів частину звичних їм вуглеводів вони замінили на кленовий сироп. Для порівняння з ними була і контрольна група, в якій тварини теж вживали солодкий сироп, який не містив у своєму складі речовин, властивих кленовому.

З’ясувалося, що у щурів, які вживали цю солодкість, демонстрували поліпшення в роботі печінки. Незважаючи на те, що учасниками дослідів були тварини, вживати кленовий сироп фахівці радять людям.

Нагадаємо, що сидять на дієті люди, які лягають спати натщесерце в надії на позбавлення від зайвих кілограмів, насправді серйозно шкодять своєму організму.

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Технології

Такий висновок за підсумками спеціального дослідження зробили вчені з Індії.

Також вчені з’ясували, чому не можна спати натщесерце. Якщо ви будете систематично пропускати вечерю, то крім дефіциту вітамінів отримаєте проблеми з гормональним фоном і порушення в механізмі синтезу інсуліну.

Думка, згідно з яким пропущений вечеря може вирішити проблему зайвої ваги — в корені помилково — говорять вчені, зазначаючи, що в реальності частіше буває зворотна картина, тобто, відмова від їжі у вечірній час провокує лише ще більш серйозне ожиріння.

«Думка, згідно з яким пропущений вечеря може вирішити проблему зайвої ваги, — в корені помилкове»Крім того, відмова від вечері негативно позначається на психічному тлі, який дуже важливий для нормальної роботи організму.

Нагадаємо, Фахівці назвали продукт, який допомагають схуднути.

Мова йде про волоському горісі. Користь цього продукту довели американські фахівці з Beth Israel Deaconess Medical Center.

Для перевірки цього був проведений експеримент, в якому принили люди з різним ступенем ожиріння. У рамках дослідження, що їм варто щодня, протягом п’яти днів випивати смузі з 48 грамів волоських горіхів. Після цього вони місяць харчувалися у звичному режимі, а потім знову повторювали експеримент зі смузі.

За допомогою МРТ фахівці з’ясували, що після такої терапії люди відчували себе краще і швидше припиняли є.

Нагадаємо, дієтолог назвав продукти, в яких ховається цукор.

Як повідомляв Hyser, вчені назвали продукт, який рятує від онкології.

Також Hyser писав, що вчені виявили дивовижну користь шоколаду.