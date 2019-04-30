У Мережі показали найсмішніші оголошення та рекламні вивіски: фантазія вражає

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Нагадаємо, що російські ЗМІ осоромилися через фотографії дружини Володимира Зеленського.

Так, замість фотографії дружини переможця другого туру президентських виборів на російському телеканалі показали фото киянки Людмили Капустяної.

Про це здивована жінка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Інцидент стався в ефірі російської передачі «Час покаже» на Першому каналі. Після чого Людмилі відразу ж подзвонили її знайомі і розповіли, що її представили, як першу леді країни.

«Дуже смішна ситуація! Може це хороший знак для мене?! Зустрічаю сьогодні знайому, а вона каже, що мене на ОРТ показують, як першу леді України (моя фотографія і підпис — Олена Зеленська). Для глядачів цього каналу, дружина президента виглядає саме так !»- написала Людмила Капустіна.

Мешканка Києва впевнена, що її фото опинилися на екранах телеглядачів абсолютно випадково, бо нещодавно вона дала на телебачення своє фото.

«Нещодавно я писала статтю про стиль перших леді для одного українського видання і давала своє фото, щоб позначити авторство. Схоже російські журналісти до кінця не прочитав матеріал і інформація про те, що я стиліст, а не Олена Зеленська була упущена. Висновок: не вірте всьому, що показують по телевізору !»- додала жінка.

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У коментарях користувачі посміялися і висловили надію на те, що Людмила Капустіна найближчим часом точно повинна вийти заміж.

Нагадаємо, що дружина Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах в Україні, Олена заявила, що хотіла б залишитися поза інформаційного поля.

На питання, чим вона збирається займатися на посаді першої леді, Зеленська відповіла, що серйозно про це ще не думала.

«Але якщо це можливо, я б хотіла займатися тим, чим я займалася. З іншого боку, мені кажуть: є ж перші леді, які створюють фонди та займаються благодійністю. Я дуже серйозно до цього ставлюся, адже це велика відповідальність», — сказала вона.

«Це треба повністю зануритися і я з цього приводу переживаю. З іншого боку, я розумію, що така особа, як перша леді, може привернути увагу до проблем тих, хто дійсно може допомогти. Тобто це особа, яка може гарантувати результат», — додала Олена Зеленська.

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