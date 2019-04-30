Адвокат розповів, за що можуть забрати водійське посвідчення

Дорожній адвокат розповів про умови позбавлення прав в Україні.

Кодексом про адміністративні правопорушення регулює ті порушення, які призводять до втрати водійського посвідчення, передає портал mmr.

Управління автомобілем, який має несправності, з якими заборонено експлуатацію, або переобладнаного з порушенням стандартів, або підлягає обов’язковому техогляду, але своєчасно його не пройшов, якщо порушення вчинено повторно будь-яке з цих порушень протягом року — від трьох до шести місяців.

Перевищення швидкості швидкості більш ніж на 20 км, порушення вимог дорожніх знаків, розмітки доріг, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам, викликали аварійну обстановку — позбавлення прав на термін від 6 місяців до 1 року.

Порушники правил проїзду перехресть, а також любителі їздити на заборонний сигнал світлофора, водії, які користуються зовнішніми освітлювальними приладами та попереджувальними сигналами, засобами зв’язку, за яких сталося ДТП. Їх позбавляють прав на термін від шести місяців до одного року.

Ті, хто не надав переваги автомобілям швидкої, пожежної, маршруток теж ризикують отстаься без прав на термін від півроку до року.

Невисмполнение вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу — від 3 до 6 міс.

Порушення ПДР, що спричинило пошкодження автомобіля, доріг, вулиць або іншого майна. За це відбирають права на термін від півроку до року.

Керування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, відмова від огляду, вживання алкоголю водієм після ДТП — від 1 до 10 років.

Нагадаємо, в центральних районах Києва збираються почати евакуацію авто, припаркованих з порушенням ПРАВИЛ дорожнього руху.

Столична влада планує набрати штат муніципальних інспекторів. Вони не будуть наділені необхідними повноваженнями, по-цьому викликати евакуатор, і організувати вивіз авто порушника на штрафмайданчик можуть лише співробітники Нацполиции, пише «Бізнес».

У Департаменті патрульної поліції підготували відповіді на часті питання про евакуацію авто.

Коли припарковані з порушенням авто можуть не забирати на штрафмайданчик?

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Технології

Автомобіль-порушника не евакуюють, якщо водій перебуває на місці події. Патрульний поліцейський виписує водієві штраф, після чого той повинен забрати автомобіль з місця, де парковка, зупинка або стоянка заборонені. Якщо ж водій є на місце вже після того, як поліцейський викликав евакуатор, виклик евакуатора скасовується і евакуація не проводиться навіть якщо евакуатор вже прибув за таким викликом.

Чекають патрульні поліцейські, поки водій припаркувався з порушенням і залишив своє авто, повернеться до нього?

У патрульних поліцейських дуже щільний графік чергування, вони максимально швидко обробляють виклики, тому не мають можливості чекати водіїв, які порушили правила паркування, зупинки та стоянки.

Як дізнатися, де ваше авто, якщо його немає на місці, де ви його припаркували?

У випадку, якщо авто немає на місці, водій повинен зателефонувати на 102 або на гарячу лінію патрульної поліції по телефону (044) 287 82 82, щоб перевірити, чи не евакуйовано його автомобіль на штрафмайданчик. Черговий підкаже, куди звертатися далі для складання відповідних адміністративних матеріалів, після чого ви зможете забрати автомобіль зі штрафмайданчика.

Якщо ж машину викрали, слід звернутися в районне управління поліції.

Нагадаємо, на українських дорогах з’являться датчики контролю.

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