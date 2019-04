Софія Ротару похвалилася шикарною фігурою в прозорій сукні: «з роками тільки гарнішає»

Відома 71-річна співачка Софія Ротару здивувала всіх своїх фанатів прекрасною фігурою. Вона опублікувала знімок, на якому зображена в напівпрозорому платті.

Відповідне фото Ротару опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Постаті Софії Ротару може позаздрити навіть 20-річна дівчина. Вона в такому зрілому віці все ж демонструє свої прекрасні форми. Видно, що у співачки немає проблем із зайвою вагою.

Користувачі мережі, також відзначили чудовий вигляд співачки.

View this post on Instagram

Зі Світлим Святом! ❤️

A post shared by Софія Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) on Apr 28, 2019 at 4:55am PDT

«Шикарна, чарівна, нев’януча!!! Дивишся на Вас, і око радіє», «Жінка, яка з роками лише гарнішає!», «Наша красуня, кохана, рідна, найдорожча, найкраща, поза віку і поза конкуренцією», «Як можна виглядати так добре?» – такі коментарі залишили шанувальники Софії Ротару під фото.

Секрет своєї краси Софія Ротару відкривала неодноразово. Щоб позбутися від зайвої ваги і привести організм в тонус вона сідає на спеціальну дієту. Три дні зірка їсть тільки рис без солі, три дні – овочі в будь-якому вигляді і три дні – тільки фрукти. Не забуває співачка про тренування і відвідування басейну.

Нагадаємо, що портал акценти писав про те, що українська артистка і народна артистка СРСР Софія Ротару погодилася виступати в Росії перед Рамзаном Кадировим. Блогер запропонував за це позбавити її всіх звань і регалій, якими нагородили артистку в Україні.

Також портал Акценти писав, що пізніше Софія Ротару все ж передумала виступати в Росії і відмовилася від усіх пропозицій. Співачка не буде співати на великому концерті «Пісня року». Вони прийняла таке рішення, щоб не нагнітати ситуацію і не провокувати радикально налаштованих співвітчизників.

Крім того, портал Акценти повідомляв про те, що пісня Софії Ротару стала причиною злочину в Чехії. Ревнивий чоловік намагався заборонити своїй дружині заборонити слухати улюблену музику і забути про смачних українських страв.

Нагадаємо, що народна артистка СРСР Софія Ротару потрапила в одну з лікарень Уфи. Народна артистка СРСР Софія Ротару опинилася в одній з лікарень Уфи. За попередніми даними співачка під час концерту зомліла і втратила пам’ять. Джерела з лікарні розповіли, що співачка відчула слабкість. На місце приїхала швидка допомога і забрала Ротару.

