Їжа з нічого і вечірки без грошей: у мережі показали смішні фото з студентських гуртожитків

Студенти у всіх країнах – народ бідний і спритний. Однак тільки українські студенти відрізняються винахідливістю і здатні з нічого створити щось екстраординарне.

Саме вони можуть існувати без грошей цілими місяцями і при цьому готувати їжу з нічого, влаштовувати гучні вечірки без тієї ж копійки в кишені. У мережі показали знімки, на яких багато дорослі дізнаються себе і свій спосіб життя в студентські роки.

Запропоновані фото можуть викликати напад ностальгії і спогадів про бурхливої юності. На них є все від вермішелі швидкого приготування з сосисками в якості самого шикарного страви, вечірні посиденьки з подругами, оригінальний підхід до спілкування з сусідами і багато, багато іншого.

Особливої уваги заслуговує побут студентів у гуртожитках. Молоді люди, як можуть створюють комфортні умови життя – безліч подовжувачів, розмежування житлового простору в кімнаті, попередження про поламаних кранах і унітазах. А особливо цікаві попередження любителям брати чуже і не повертати на місце.

Нагадаємо, портал Акценти повідомляв, що в КПІ імені Ігоря Сікорського назріває масштабний скандал, всьому виною здавалося б, нешкідливий конкурс краси.

Так, багатьох користувачів соцмережі обурив той факт, що еротичний фотосет дівчат, серед яких були і першокурсниці виставили на загальний огляд в співтоваристві «Fmfstudrada» в Instagram. Так, як в конкурсі беруть участь деякі першокурсниці, це означає, що не всім дівчатам на фото вже виповнилося 18 років.

Також Акценти писав, що за інформацією з наказу ректора, з Донецького національного медичного університету були відраховані 850 іноземних студентів з-за того, що у них з’явилася заборгованість по оплаті за навчання.

Нещодавно Акценти писав, що учні дев’ятих класів не будуть здавати тести з система зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) в 2019 році. Їм доведеться здати державну підсумкову атестацію (ДПА). Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

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