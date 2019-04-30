«Закуска не врятує»: Супрун розповіла, як правильно відгуляти травневі свята

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, як потрібно харчуватися і вживати алкоголь на травневі свята.

Про це повідомляє сама Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook

Уляна Супрун розповіла, як правильно вживати алкоголь.

Вона нагадала, що краще зменшити вживання алкоголю до повної відмови, а також робити це свідомо. За її словами, безмірне закушування не врятує від сп’яніння.

Також вона зазначила, що активоване вугілля теж не врятує, тому що алкоголь швидко всмоктується в шлунку. З алкоголю краще вибирати червоне вино, так як в ньому є речовина ресвератрол, яке корисне для здоров’я серця і судин.

Уляна Супрун також рекомендує запивати водою, тому що алкоголь викликає зневоднення. Також не вживати на голодний шлунок і не змішувати з газованими напоями.

Також Супрун поділилася, як харчуватися на свята.

«На вихідних більшість людей споживають багато смачної, але не дуже корисної їжі. Як наслідок — можливо переїдання, відчуття тяжкості і печія», – зазначила Супрун.

Вона рекомендує пити воду, їсти більше клітковини, їсти менше жирної і смаженої їжі, а при переїданні не приймати ферментні препарати.

Нагадаємо, що виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун поділилася з українцями цінними порадами щодо очищення організму від шлаків. Зокрема, Уляна Супрун переконана, що найбільш ефективну чистку організму можна зробити за допомогою спеціального харчування (соки, рис, процедури), а звичайним голодуванням. Так, головний лікар України вважає, що шлаки – це старі молекули і органели клітин, тому саме голодування (при дотриманні всіх необхідних норм) буде найдієвішим способом при очищенні організму людини.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала ряд рекомендацій, як зміцнити руки, прес і спину всього одним вправою, яке можна виконувати в будь-якому місці. Це виявилося фізична вправа під назвою «планка».

Також портал «Акценти» писав, що виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун поділилася простим секретом, як тримати себе в тонусі і отримувати задоволення від життя. Для того, щоб організм виробляв ендорфіни і інші так звані гормони щастя, необхідно хоча б іноді займатися спортом. Причому ці заняття не повинні бути виснажливими і тривалими, досить присвячувати цьому не більше години в день.

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