Світлий вівторок 30 квітня: що категорично не можна робити в цей свято

Після світлого християнського свята Великодня настає Великодній тиждень, або ще її називають Світла тиждень (Світла Пасхальна Седмиця).

Про це повідомляє інформаційний портал «podrobnosti».

Ще наші предки вважали, що весь цей тиждень треба веселитися і радіти життю. Також не варто дуже старатися на роботі.

У Світлий Вівторок жінки починають ходити в гості, розважатися, чоловіки залишаються вдома. Однак краще в цей день всім відвідувати своїх друзів і рідних.

Також весь світлий тиждень не потрібно пускати в свій розум погані думки. Потрібно згадувати приємні моменти, готуватися до тепла і думати вже про літній відпочинок.

Не можна проводити панахиди і скиглити про померлих. Це робиться лише в Червону гірку, коли відбувається поминання предків. Цей день знаменує початок Радоницкой тижня.

Портал «Акценти» нагадує про те, що з самого ранку у Велику суботу господині беруться за приготування святкових страв. Вони красять яйця та печуть паски, якщо не встигли заготовити їх у Чистий четвер. У Велику суботу також прийнято готувати великодній кошик. Найголовніше у великодньому кошику це звичайно ж Пасха, також обов’язковим елементом є фарбовані яйця. Бажано щоб в кошику були присутні молочні продукти, сіль, м’ясо, хрін і червоне вино.

Також «Акценти» повідомляли про погоду, яка чекає українців на Великдень. В цей день буде як завжди вітряно, місцями серйозні дощі. Втім, той факт, що погода на це свято завжди псується, давно вже нікого не дивує. За її прогнозом, в суботу і неділю на решті території України буде переважати суха погода, хіба що у другій половині дня 28 квітня на Харківщині та Луганщині також ймовірні окремі дощі з грозами.

Раніше «Акценти» писали про те, скільки в цьому році приблизно складе вартість Великоднього кошика. Великдень стає все ближче з кожним днем. Так, зовсім скоро потрібно буде закуповуватися продуктами на свято і природно, що кожному хочеться купити найкращі продукти за мінімальною ціною. Так, експерти з центру досліджень вп питань експорту продовольства вирішили порівняти скільки коштує однакова великодній кошик у сусідів України.

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