Старі дизельні автомобілі відправляються на звалище: в чому причина

Жителі Німеччини потихеньку почали позбавлятися від старих дизельних автомобілів.

Все із-за того, що німецькі влади в деяких великих містах заборонили автомобілі зі старими дизельними двигунами, пише mashyna.

І ось поки влада і автовиробники вирішують, хто і скільки буде платити за модернізацію старих дизельних автомобілів до сучасних екологічних стандартів, прості німці вже почали викидати такі кошти прямо на звалища.

Зараз у Німеччині налічується кілька мільйонів старих машин з дизельними двигунами. З урахуванням того, що в деяких великих містах їх заборонили, а в інших цей процес починає набирати обертів, то перед німцями постає питання, що з ними робити? Чекати, коли, нарешті, старі дизельні машини будуть переобладнати? Чекати доведеться довго. Чи продати? З цим теж проблема, так як покупця потрібно ще знайти. До того ж коштують такі машини зовсім дешево.

Ось і доводиться німцям, щоб позбутися від «головного болю», кидати старі дизельні автомобілі на звалищах. Правда, при цьому їм належить грошовий бонус при купівлі нового авто. Причому бонус може досягти декількох тисяч євро.

Таким чином, наприклад, на звалищі виявився VW Lupo, який випускався з 1998 року по 2005 рік. В цій конкретно моделі пробіг всього 83 000 км.

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Нагадаємо, що в Мережі показали автосвалку люксових позашляховиків в ОАЕ.

Якщо у нас переважна більшість машин це старенькі Вази і Зази, то в Еміратах – люксові Мерседеси і Лексуси.

Тому не дивно, що авто звалища і розбирання в цій близькосхідній країні “виглядають відповідним чином”.

Так, як ви вже зрозуміли, кладовища автомобілів в ОАЕ в буквальному сенсі слова засипані дорогими моделями, які постраждали в ДТП або іншому нещасному випадку. І якщо для очей арабів в цьому немає нічого такого (право ж, вони звикли до того, що на їх дорогах суцільна екзотика, яка, як і “звичайні” машини потрапляють у ДТП), то для нас – це справжній траур.

Ось хоча б подивіться на цей ролик: це одна з авторозбірок в Дубаї, де зберігаються десятки битих Range Rover і Mercedes. Більшу частину цих авто разукомплектовуют на запчастини – відновлювати їх ніхто не збирається! Загалом, без сліз не поглянеш…

Раніше Hyser писав про те, що на сміттєзвалищі знайшли рідкісний японський спорткар Toyota MR2 Spyder.

Також Hyser повідомляв, що унікальний Ford Mustang виявили на звалищі.

Нагадаємо, що бухгалтера BMW посадили у в’язницю після покупки Ford Mustang.