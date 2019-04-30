Меган Маркл заявила, що їй шкода про Кейт Міддлтон: названа причина

Меган Маркл висловилася про Кейт Міддлтон.

В розмові з друзями вона повідомила, що їй шкода герцогиню Кембриджську, передає портал Факти.

Співчуття колишньої актриси викликав той факт, що кожен раз після народження дитини Кейт доводилося буквально через кілька годин після пологів позувати перед фотографами біля входу в лікарню — в туфлях на підборах, в ошатному сукні, із зачіскою та макіяжем

Незважаючи на те, що Кейт Міддлтон робила вигляд, що їй не варто це ніяких зусиль, герцогиня Сассекская вважає, що це не так. І саме тому вона не збирається з’являтися з немовлям на публіці раніше, ніж буде повністю готова до того.

До речі, відомо, що дитина Меган Маркл і принца Гаррі увійде в історію. Вже сама весілля принца Гаррі з американкою Меган Маркл, яка відбулася 19 травня 2018 року, була незвичайною подією, що перевернув підвалини королівської сім’ї. А малюк герцогів Сассекских, який ось-ось з’явиться на світ, і зовсім претендує увійти в історію як самий незвичайний спадкоємець.

37-річна Меган Маркл народилася в двухрасовой сім’ї: її мама Доріа Редлан афро-американка, а батько Томас Маркл – американець. Так само і дитина герцогині стане першим двухрасовым королівським спадкоємцем.

Дитина буде сьомим за рахунком в черзі на успадкування британського престолу. Але це зовсім не означає, що він або вона стане принцом або принцесою. Малюк може претендувати на інші титули. Якщо на світ з’явиться хлопчик, то він буде графом Дамбартоном, якщо дівчинка – Леді Маунтбеттен-Віндзор.

Також, за деякими даними, у Меган Маркл почалися пологи.

Можливо у герцогині Сассекской настали сутички і зовсім скоро на світ з’явиться новий спадкоємець королівської сім’ї.

Таке припущення було зроблено після того, як біля віндзорської резиденції Меган і принца Гаррі Фрогмор-котеджу була помічена машина «швидкої допомоги».

Все так само залишається в таємниці — буде герцогиня Сассекская народжувати вдома, як і збиралася, або ж її доставлять у лікарню. У будь-якому випадку пологи можуть відбутися вже буквально в найближчі години — можливо, малюк Сассекс з’явиться на світ вже сьогодні, 26 квітня.

Хоча, навіть якщо так, варто готуватися до того, що офіційно це буде підтверджено пізніше. Раніше Меган і Гаррі відкритим текстом дали зрозуміти, що мають намір відсвяткувати народження первістка у вузькому колі, перш ніж ділитися новиною з громадськістю.

Нагадаємо, первістка Меган Маркл і принца Гаррі очікують суворі обмеження.

Як повідомляв Hyser, що Меган Маркл витратила всі кошти на неймовірно дорогий подарунок дитині.

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