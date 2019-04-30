Президент зачитав реп на очах у багатотисячного стадіону: подробиці курйозу

Президент Туркменістану Гурбангули Мяликгулиевич Бердимухамедов прочитав реп в честь коня по кличці Ровач (Щасливий), який брав участь у скачках.

Свій твір він виконав на скачках, присвячених Національному святу туркменського коня пише znaj.

Співавтором виступив онук Бердимухамедова Керимгули, який не тільки написав музику, але і виступив разом з дідом на сцені, акомпануючи і підспівуючи йому.

У тексті композиції говориться, що лоша Ровач є передвісником благополуччя країни і джерелом натхнення.

Варто додати, що лоша президентові Туркменістану подарували правоохоронці, коли Бердимухамедов здійснював робочу поїздку по об’єктах МВС. Тоді керівник силового відомства Исгендер Мулик від імені підлеглих передав у подарунок главі держави благородного породистого скакуна. Кличку йому дали на честь девізу нинішнього року в Туркменії, який звучить як «Туркменістан – країна процвітання».

Як відомо, президент вже не в перший раз читає реп на сцені. У липні 2018 року він виконав разом зі своїм онуком трек під назвою «Спортивний Туркменістан». А в грудні 2018, керівник Туркменії і його незмінний співавтор виконали вітальну пісню відразу на трьох мовах – англійській, німецькій та туркменському.

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Технології

Реп-композиція изобратетеля називається RIP Harambe. Її присвятили 17-річної горилі Харамбе. Самця застрелили співробітники зоопарку Цинциннаті. Це сталося через те, що маленька дитина зайшов у клітку, а горила забрала його до себе і тримала в кутку. Виявилося, що малюк не постраждав, а от репутація зоопарку дуже сильно зіпсувалася.

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