Українських водіїв приголомшили нововведеннями: «залишаться без прав»

В Україні ввели нову обов’язкову процедуру для водіїв з-за якої більшість водіїв можуть позбутися прав.

Так, українські водії часто стикаються з нововведеннями в законодавстві, одним з таких стало обов’язкове проходження медогляду, пише Политека. Більше того, українцям показали перелік захворювань, з якими деяким взагалі заборонять сідає за кермо.

Новий наказ розмістили на офіційному сайті відомства.

Згідно з нововведеннями, водії, які чимось хворі, наприклад, якщо мають сколіоз, геморой або гіпертонію, не зможуть водити авто. Серед інших медичних протипоказань для видачі прав перераховані запалення слізного мішка, поганий слух, проблеми з серцем і судинами, грижа, тиск, доброякісні пухлини, шрами, ендокринні порушення.

При деяких станах (наприклад, глаукома, проблеми з серцем) медогляд потрібно буде проходити щорічно, а в окремих випадках питання про видачу прав повинен буде вирішуватися в індивідуальному порядку. А також водіїв, які вже не перший рік за кермом, повинні проходити медичний огляд кожні десять років після видачі прав, або просто замінити посвідчення.

І хоча в Європі також є обмеження на водіння при хворобах зору, опорно-рухового апарату, серцево-судинних хворобах, подібного абсурду, який пропонують українським водіям, там не може бути в принципі.

Нагадаємо, що в 2022 в Україні, планують ввести обов’язковий техогляд для легкових автомобілів.

Такі заходи будуть вжиті у зв’язку з тим, що це є однією з вимог Євросоюзу. Відповідний законопроект вже розроблений.

Як це відбувається в Європі?

Техогляд в Німеччині

У Німеччині власника автомобіля без талона проходження техогляду TÜV можуть оштрафувати на 100 євро. Таке авто має бути негайно евакуйовано (за це теж треба платити). Запізнення з черговим техоглядом карається штрафом. Страховий поліс не діє за відсутності техогляду.

Німецькі водії зобов’язані проходити техогляд раз на два роки. Вартість такої процедури – до 100 євро. Перевіряється все, від гальмівної системи до надійності кріплень. З німецькою педантичністю перевіряються практично всі вузли автомобіля.

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Технології

У разі будь-яких несправностей, що всі недоліки мають бути усунені протягом місяця Потім потрібно знову приїхати на техогляд. Автомобілі, перевірені фахівцями, отримують наклейку на номерний знак.

Грошові штрафи мають також еквівалент у вигляді штрафних пунктів. Якщо водій набере більше 18 балів, йому заборонять водити авто і змусять пройти спеціальний тест, які визначить, чи можна йому довіряти управління машиною.

Техогляд в Польщі

У Польщі на станціях технічного контролю автомобілів повіряють практично всі технічні вузли. Якщо знайдені навіть незначні несправності, у польських водіїв є два тижні, щоб їх усунути. Потім – повторна перевірка. Якщо знайдені значні несправності, то техпаспорт вилучається, на автомобілі забороняється їздити до тих пір, поки вони не усунуті, і не пройдено повторний огляд.

Існує велика ймовірність, що через пару років в Україні знову ведуть техогляд. Так що, можна вже починати думати на якому СТО продіагностувати автомобіль і подбати про ремонт. Зробити це потрібно не тільки заради прийдешніх перевірок, але і для власної безпеки. Запчастини, до речі, можна купувати самому в спеціалізованих Інтернет-магазинах. Такі сайти пропонують відвідувачам пошук запчастин по марці авто, за номером деталі, по VIN коду, а також багато інших корисних функцій.

Законопроект про введення в Україні обов’язкового техогляду легкових автомобілів ще належить розглянути депутатам Верховної Ради (швидше за все, це буде вже новий скликання народних депутатів). Але подбати про себе і своїх пасажирів ви повинні вже зараз.

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