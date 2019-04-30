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Дизайнери показали речі, які є у всіх стильних француженок: потрібно брати з них приклад

30.04.2019

Фахівці назвали речі, які повинна мати будь-яка стильна француженка.

Природно, місцеві жінки мають відмінне почуття стилю, повідомляє портал Новости N.

По-перше, кожна француженка має бежевий кардиган разом з білими Це створює по-весняному легкий і свіжий образ. До цього образу добре підходять прикраси.

Також французькі модниці люблять ажурний кардиган з джинсами-кльош з високою посадкою. Ці речі створюють більш розслаблений образ. До такого стилю підходить плетена сумочка.

Не забуваємо про стиль кардиган з пишним рукавом з широкими брюками. Це легка нотка в стилі ретро.

Нагадаємо, мануальні терапевти рекомендують позбавитися від 5 модних речей у гардеробі.

До небезпечним речам зарахували вузькі джинси (скинни), великі сумки, пухнасті капюшони (як в куртках-парках), високі підбори і моделі взуття з відкритою п’ятою. Із застереженням виступила Британська асоціація хіропрактиків і мануальних терапевтів, пише Medikforum.

За даними асоціації, три чверті британських жінок сьогодні страждають від болів у спині, і основною причиною цього явища можна назвати моду.

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Технології

Лікарі підкреслили, що будь-які предмети гардеробу, які ускладнюють рух або змушують людину рухатися неприродним чином, можуть чинити негативний вплив на спину, шию і поставу.

Так, за словами хіропрактиків, занадто тісні джинси обмежують свободу рухів, із-за чого може губитися рівновагу тіла і пружність кроку.

Важкі і великі сумки, які носять на згині руки, примушують жінку кренитися, тому що відтягують одне плече більше іншого.

Об’ємні капюшони змушують людину «витягати шию, щоб краще бачити».

Високі підбори посилюють напругу в спині, а взуття з відкритою п’яткою не підтримують задню частину стопи, і це збільшує навантаження на ноги і низ спини.

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Небезпечними лікарі також назвали такі сучасні тренди, як асиметричний поділ, надто довгі рукави і масивні прикраси.

Нагадаємо про небезпеку сонцезахисних кремів.

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