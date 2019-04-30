Де в Києві можна смажити шашлики

У Києві заборонено самовільно ставити мангали і розводити багаття в непризначених для цього місцях. Штраф за незаконне розведення вогню становить від 340 до 1360 гривень. Тому краще заздалегідь подумати про те, де розташуватися.
Пуща-Водиця
Адреса: вул. Максименко, 19
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
У цій мальовничій місцевості розташовано одне з кращих озер міста – Горащиха, оточена чистим повітрям і густим дубово-сосновим лісом. На території зони відпочинку доступні для оренди альтанки і мангали. Можна взяти напрокат човен або катамаран, а в теплу погоду скупатися.
Голосіївський парк
Адреса: Генерала Родимцева, 6а
Парк розташований недалеко від центру міста, його родзинкою є каскад із чотирьох ставків. Для любителів шашликів біля водойм облаштовано кілька спеціальних зон відпочинку. Тут діє оренда альтанок з мангалами. Дрова для багаття можна купити на місці.
Виноградар
Адреса: Подільський район, вул. Гонгадзе та вул. Косенко
Лісопарк розташований біля однойменного житлового масиву. Це одне з найпопулярніших місць Києва, де можна влаштовувати пікніки і смажити шашлики. Тут обладнана зона з альтанками, мангалами, дерев’яними лавками і кріслами з пеньків. Для любителів активного відпочинку працює мотузковий парк, є і дитячі майданчики.
Парк «Муромець»
Адреса: просп. Ватутіна з правої сторони перед Московським мостом
Парк облаштований як для пікніків, так і для активного відпочинку. Тут багато альтанок з мангалами, розташуватися можна як у води, так і в тіні дерев. Дрова для багаття продають на місці. Можна замовити кальян або легкі закуски.
Зона відпочинку «Нивки»
Адреса: Житомирське шосе
Зона відпочинку Нивки знаходиться в Святошинському районі з правого боку Брест-Литовського шосе. Ліс в цих місцях в основному сосновий. Тут можна відпочити біля озера, влаштувати пікнік і орендувати мангали для шашликів. Також можна порибалити. Для цього навіть є спеціальні місця з містками.
Зона відпочинку «Берізка»
Адреса: вулиця Братиславська
Тут є лавки і пеньки-столи. Обладнаних місць для вогнищ немає, тому мангали потрібно брати з собою.
Зона відпочинку на ВДНГ
Адреса: вул. Академіка Глушкова, 1
Тут є озеро з качками, затишні галявини та простір для гри з дітьми. Також облаштована спеціальна зона з мангалами і столиками для пикиников.
Парк Партизанської слави
Адреса: вулиця Славгородська, 31
Тут є атракціони, доглянуті доріжки і лавки. Можна розташуватися на березі водойми або орендувати альтанку з мангалом.
«Навколо Світу. Україна» писав, де провести травневі свята.
За матеріалами ZN
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