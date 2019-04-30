Де в Києві можна смажити шашлики

У Києві заборонено самовільно ставити мангали і розводити багаття в непризначених для цього місцях. Штраф за незаконне розведення вогню становить від 340 до 1360 гривень. Тому краще заздалегідь подумати про те, де розташуватися.

Пуща-Водиця

Адреса: вул. Максименко, 19

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

У цій мальовничій місцевості розташовано одне з кращих озер міста – Горащиха, оточена чистим повітрям і густим дубово-сосновим лісом. На території зони відпочинку доступні для оренди альтанки і мангали. Можна взяти напрокат човен або катамаран, а в теплу погоду скупатися.

Голосіївський парк

Адреса: Генерала Родимцева, 6а

Парк розташований недалеко від центру міста, його родзинкою є каскад із чотирьох ставків. Для любителів шашликів біля водойм облаштовано кілька спеціальних зон відпочинку. Тут діє оренда альтанок з мангалами. Дрова для багаття можна купити на місці.

Виноградар

Адреса: Подільський район, вул. Гонгадзе та вул. Косенко

Лісопарк розташований біля однойменного житлового масиву. Це одне з найпопулярніших місць Києва, де можна влаштовувати пікніки і смажити шашлики. Тут обладнана зона з альтанками, мангалами, дерев’яними лавками і кріслами з пеньків. Для любителів активного відпочинку працює мотузковий парк, є і дитячі майданчики.

Парк «Муромець»

Адреса: просп. Ватутіна з правої сторони перед Московським мостом

Парк облаштований як для пікніків, так і для активного відпочинку. Тут багато альтанок з мангалами, розташуватися можна як у води, так і в тіні дерев. Дрова для багаття продають на місці. Можна замовити кальян або легкі закуски.

Зона відпочинку «Нивки»

Адреса: Житомирське шосе

Зона відпочинку Нивки знаходиться в Святошинському районі з правого боку Брест-Литовського шосе. Ліс в цих місцях в основному сосновий. Тут можна відпочити біля озера, влаштувати пікнік і орендувати мангали для шашликів. Також можна порибалити. Для цього навіть є спеціальні місця з містками.

Зона відпочинку «Берізка»

Адреса: вулиця Братиславська

Тут є лавки і пеньки-столи. Обладнаних місць для вогнищ немає, тому мангали потрібно брати з собою.

Зона відпочинку на ВДНГ

Адреса: вул. Академіка Глушкова, 1

Тут є озеро з качками, затишні галявини та простір для гри з дітьми. Також облаштована спеціальна зона з мангалами і столиками для пикиников.

Парк Партизанської слави

Адреса: вулиця Славгородська, 31

Тут є атракціони, доглянуті доріжки і лавки. Можна розташуватися на березі водойми або орендувати альтанку з мангалом.

«Навколо Світу. Україна» писав, де провести травневі свята.

За матеріалами ZN

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