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В Індонезії від перевтоми під час виборів померли майже 300 людей

30.04.2019

Під час проведення виборів та протягом подальших 10 днів, коли відбувався підрахунок голосів, від перевтоми померло 272 співробітники виборчих комісій, ще 1878 захворіли.

Згідно з інформацією, вибори в Індонезії, які відбулись 17 квітня, стали “найскладнішими у світі”, бо були дуже масовими. Участь у виборах взяли 80% зі 193 млн виборців, що одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних й місцевих законодавчих органів. Кожен виборець мав заповнювати 5 бюлетенів на 800 тис. дільницях, де співробітники проводили підрахунок голосів вручну. Про це заявив речник виборчої комісії Індонезії, повідомляє Deutsche Welle.

У Міністерстві охорони здоров’я Індонезії закликали медичні заклади надавати максимальну допомогу хворим працівникам комісій, а міністерство фінансів займається питанням про виділення компенсацій сім’ям померлих.

Щонайменше 296 членів виборчих комісій померли через перевтому під час виборів в Індонезії.

Виборча комісія країни повідомила, що ще 2151 особа відчула нездужання через ручний підрахунок виборчих бюлетенів.

17 квітня виборці в Індонезії одночасно вибирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних і місцевих законодавчих органів.

За даними соцопитувань, перемогу на президентських виборах здобув чинний глава держави Джоко Відодо. Виборча комісія оголосить остаточні результати 22 травня.

Нагадуємо, що в Індії почалися парламентські вибори, які можуть стати наймасовішими в світовій історії за кількістю виборців: у голосуванні візьмуть участь близько 900 млн осіб.

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