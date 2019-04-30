Після Великодня частина України засипало градом і снігом

Злива і сніг з градом накрили Львівську, Тернопільську, Рівненську, Житомирську та Черкаську області

Вчора, 28 квітня, у Золочівському районі Львівської області йшов сильний дощ з градом, в результаті чого підтопило один житловий будинок, підвал, господарські будови і три присадибні ділянки, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники евакуювали дівчинку 2012 року народження. Течією річки знесло один автомобіль.

Ввечері, близько 20:00 град зі снігом випав у Тернопільській області. Фото виклав користувач Facebook Ігор Зінкевич.

У Житомирській області сильний град з дощем паралізували рух на кількох трасах. В негоду потрапили водії, які їхали по дорогах Коростенського району. Градом також засипало райцентру Костопіль, Рівненської області, повідомляє ТСН.

Сьогодні близько 16:25 сніг з градом випав і в Христинівському районі Черкаської області. Фото опублікували користувачі соцмережі Facebook.