5 причин не відмовлятися від картоплі

Якщо ви боїтеся їсти картоплю, ось причини, за якими робити цього не потрібно. У помірній кількості картопля – це корисний, а не шкідливий продукт.

В картоплі дуже багато важливого для серця калію. Саме при нестачі калію збільшується навантаження на серце і підвищується ризик пошкоджень міокарда. Крім того, калій сприяє виведенню з організму надлишків води, захищаючи тим самим від набряклості і ниркових захворювань.

Вітаміну С в картоплі не менше, ніж в цитрусах. Близько 400 грамів відвареної картоплі містять добову норму вітаміну C для організму. Найбільшим вмістом цього вітаміну відрізняється молода картопля, тоді як при тривалому зберіганні аскорбінова кислота в картоплі руйнується і рівень вітаміну С падає – тим не менш, не зникає зовсім, зберігається на третину.

Картопля – прекрасне джерело амінокислот. Лікарі нагадують: з амінокислот будуються білки людського тіла. З 20 амінокислот в картоплі присутні 14, і серед них є незамінні, тобто такі, які не здатні вироблятися організмі – хіба це не вагома причина любити картоплю? В раціоні вегетаріанців картопля повинна бути присутньою обов’язково.

Картопля допомагає знижувати тиск. Експеримент, що проводився в США, показав, що вживання 6-8 картоплин в мундирі без солі та жирів протягом місяця не призводить до підвищення ваги, але зате ефективно сприяє зниженню тиску у людей з надмірною масою тіла.

Картопля покращує самопочуття при проблемах з шлунково-кишкового тракту. Для людей, що страждають хворобами шлунково-кишкового тракту (виразка, гастрит) вживання картоплі може стати чимось на зразок лікування. Цей овоч має протизапальні та обволікаючі властивості, завдяки яким самопочуття може покращуватись навіть при загостренні хвороб ШКТ.

: ukrhealth.net

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