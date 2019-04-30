Росіян захистять від мікрокредитів та колекторів

У Держдуму внесено законопроекти, спрямовані на захист росіян від протиправних дій колекторів, а також на посилення відповідальності за незаконну видачу мікропозик. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Експерти МВС беруть участь у розробці документів. Зокрема, у відомстві пропонують заборонити оформлення мікрокредитів через інтернет без надання паспорта. Також в законопроекті буде передбачено адміністративну відповідальність для фінансових організацій, які використовують жорсткі методи при спілкуванні з боржниками або видають позики незаконно.

29 квітня Верховний суд Росії визнав незаконним нескінченне нарахування відсотків за мікропозик. Раніше, 2 березня голова Ради ФедерацииВалентина Матвієнко заявила, що видачу мікрокредитів під заставу житла потрібно заборонити.

В лютому президент Росії Володимир Путін доручив припинити неправомірні дії відносно громадян з боку мікрофінансових організацій і колекторів. Виконання доручення покладено на Банк Росії, МВС, Міністерство юстиції, Слідчий комітет і Генеральну прокуратуру Росії. Відомства повинні відзвітувати до 1 травня 2019 року.