У Польщі арештували таксиста, який наїхав на українця

Вроцлавський суд арештував на три місяці таксиста, який у суботу навмисно протаранив велосипедиста-українця.

Судді пристали на аргументи прокурора і вирішили арештувати 37-річного таксиста на три місяці. Чоловікові висунули звинувачення у спробі навмисного вбивства, повідомляє “Європейська правда“.

Інцидент стався у суботу зранку на околицях міського парку. Велосипедист походженням з України переїхав дорогу на червоне світло і в певний момент врізався в таксі.

“Після зіткнення чоловіки на хвилинку затрималися, після цього велосипедист поїхав. Водій автомобіля рушив за ним, заїхавши на територію парку” – повідомили в поліції Вроцлава.

Повідомляється, що таксист був настільки розлючений, що заїхав автомобілем на алею для пішоходів і велосипедистів. За деякий час він натиснув на газ і наїхав на українця.

На допомогу українцеві кинулися випадкові перехожі, які викликали швидку. З’ясувалося, що у чоловіка роздроблена грудна клітка.

Поліція затримала водія таксі, а в понеділок суд арештував його.

“Я невинний. Це було ненавмисно. Я католик, у мене немає штрафних балів, у мене п’ятеро дітей” – намагався виправдатися таксист перед початком засідання суду.

Нагадуємо, що троє громадян України загинули в результаті наїзду автомобіля на групу з п’яти осіб, які йшли по дорозі.