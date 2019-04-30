На американському сегменті МКС виникла проблема

Виявлена проблема з системою електроживлення. Екіпажу та роботі Міжнародної космічної станції нічого не загрожує.

На Міжнародній космічній станції (МКС) на сегменті США виявили проблему в системі електропостачання, повідомляє прес-служба американського космічного відомства NASA.



Відзначається, що проблема була виявлена вранці 29 квітня фахівцями на Землі. Проблеми виникли з блоком комутації MBSU, распределяющим подачу енергії на два з восьми каналів електроживлення на МКС.



В даний час фахівці NASA намагаються з’ясувати причини події, а також відновити роботу системи електроживлення.



“Авіадиспетчери працювали над маршрутом живлення через шість силових каналів. Електроенергія, що генерується сонячними батареями станції, подається у всі системи станції по цих каналах харчування”, – йдеться в повідомленні.



У NASA наголосили, що екіпажу МКС і роботі станції нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше в американських астронавтів на МКС зламався скафандр. Крім того, на одному з комп’ютерів російського сегмента МКС стався збій.