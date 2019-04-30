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На Рівненській АЕС сталася пожежа

30.04.2019

На Ровенской АЭС произошел пожар

На Рівненській атомній електростанції увечері 29 квітня горів трансформатор, пожежу ліквідували рятувальники.

На Рівненській АЕС увечері 29 квітня сталася пожежа через пошкодження трансформатора. Про це повідомив Українській правді начальник управління інформації та зв’язків із громадськістю Рівненської АЕС Петро Кратик.
 

За його словами, у 21:04 з-за пошкодження трансформатора зв’язку 7АТ з подальшим його спалахом сталося відключення першої системи шин 330 кВ і відповідно відключення енергоблоку №3.
 

Рятувальники ліквідували пожежу близько 22 годин. Причини встановлюються. В даний час на АЕС працюють 1-й і 4-й енергоблоки.
 

“За міжнародною шкалою подій на атомних об’єктах INES подія класифікується рівнем “нуль”. Радіаційний та екологічний стан не змінювалося”, – підкреслив Кратик.

Держслужба з надзвичайних ситуацій в Рівненській області повідомила, що у 21:07 сталося загоряння трансформатора на відкритій території розподільного пристрою на території Рівненської АЕС.
 

“В 22 ч. 05 хв. силами ДСНС пожежу ліквідовано. Радіаційний фон у межах норми, жертв і постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні.
 

До гасіння пожежі залучено 36 осіб та 10 одиниць техніки.

Раніше стало відомо, що у бік України рухається масштабна пожежа. Крім того, 22 квітня повідомлялося про великому лісовому пожежі в Чернігівській області.

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