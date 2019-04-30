Джулію Робертс раптово знайшли на самотньому гавайському острові (фото)

Джулія Робертс і Деніел Модер

Джулія Робертс готова розповідати про ролі у фільмі «Красуня» (Pretty Woman), яка прославила її, а ось про чоловіка Деніела Модере воліє мовчати. Актриса і кінооператор разом майже 17 років (чергову річницю шлюбу відзначатимуть влітку). Вони виховують трьох дітей і оберігають свою сім’ю від уваги преси. Рідкісні кадри папараці говорять за них.

Вчора фотографи відобразили подружжя на острові Кауаї, де у Джулії і Деніела є будинок на березі Тихого океану. На одному з найдавніших Гавайських островів пара насолоджувалася пляжним відпочинком.

Джулія Робертс і Деніел Модер

51-річна Робертс у джинсовому сарафані і солом’яному капелюсі лежала на піску разом з 50-річним Модером. Дітей пари, 14-річних двійнят Хезел і Финнеаса, 11-річного Генрі, поруч з ними не було видно.

Деніел став другим чоловіком голлівудської зірки – вони одружилися 4 липня 2002 року. Її перший шлюб з кантрі-співаком Лайлом Ловеттом тривав менше двох років.

ДЖЕРЕЛО Daily Mail

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