Будні Ізраїлю :в Ейлаті убитий організатор групового зґвалтування 17-річної

Газета Маарів повідомляє про те, що в результаті бійки в місті Ейлат убитий основний підозрюваний у справі про жорстоке групове зґвалтування в Герцлії два роки тому.

У справі, про яке стало відомо в травні 2017 року, головний підозрюваний у груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини в Герцлії стверджував, що мова йде про секс за згодою, дівчина отримала задоволення і він не розуміє, за що його переслідують.

Підозрюваний був звільнений з попереднього ув’язнення під домашній арешт.

Підозрюваний, в інтерв’ю другому каналу ізраїльського ТБ навіть заявив, що дівчина висловила бажання зустрітися з групою ще раз повторити, що сподобався їй досвід.

Підозрюваний заявив: “Все було за бажанням, все було за згодою. Я сказав, що я хочу очну ставку, я хочу детектор брехні, все , що можливо – тільки щоб всі зрозуміли – я кажу правду, що ми нічого не зробили. Я познайомився з нею, коли гуляв із собакою. Вона сказала, що їй 18 і скоро вона піде в армію. Вона запитала мене: хочеш піднятися до мене? Я відповів так, і ми провели ніч разом, і вирішили зустрітися пізніше”.

Наступного разу дівчина прийшла до підозрюваного в той момент, коли у нього були друзі і сказала: “Я не проти того, щоб твої друзі приєдналися до тебе”.

Згідно зі свідченнями дівчата, троє друзів одягли на нього наручники і пов’язку на очі, після чого жорстоко зґвалтували. Підозрюваний наполягає на тому, що все робилося виключно з її згоди.

Всі чотири людини, заарештовані за підозрою в груповому зґвалтуванні, були відпущені за розпорядженням суду під домашній арешт.

Саме юнак, який знав дівчину й привела її в квартиру був убитий в результаті бійки з жителем Шуафат в Ейлаті минулої середи, 24 квітня, пише Маарів.

Два тижні тому прокуратура прийняла рішення про повторне розслідування справи і про організацію очної ставки між жертвою і трьома підозрюваними. З моменту зґвалтування головний підозрюваний встиг відсидіти термін по іншій справі – за торгівлю наркотиками.

Газета також повідомляє про те, що жертва зґвалтування “відчуває значне полегшення”, оскільки вбитий – єдиний із ґвалтівників, якого вона знала особисто. Вона також “приголомшена” тим фактом, що вбивство сталося рівно через два роки за єврейським календарем після дати зґвалтування.