Гендиректор Boeing повідомив про успішне оновлення програмного забезпечення на 737 MAX

Компанія Boeing досягла “стабільного прогресу” в оновленні програмного забезпечення літаків 737 MAX, яке має на меті усунути загрозу потенційних авіакатастроф, подібних до тих, що сталися впродовж останніх місяців.

Про це заявив генеральний директор компанії Денніс Муйленберг на щорічній зустрічі акціонерів Boeing у Чикаго, повідомляє телеканал CBS News.

“Аерокосмічний гігант має “стабільний прогрес” у процесі оновлення програмного забезпечення, що дозволить Федеральному управлінню цивільної авіації сертифікувати літак як безпечний”, – наводить телеканал заяву гендиректора Boeing.

За словами керівника компанії, програмне забезпечення літаків цієї серії оновлено й випробувано на симуляторах майже на 90% у авіапарках понад 50-ти авіаліній та інших операторів. Крім того, пілоти-випробувачі провели 146 польотів на літаках 737 MAX з оновленим ПЗ.

Нагадуємо, що у жовтні минулого року літак Boeing 737 MAX, що належав авіакомпанії Lion Air, розбився в Індонезії. Він упав у море майже відразу після зльоту. В результаті авіакатастрофи загинуло 189 осіб. 10 березня 2019 року такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Адіс-Абеба (Ефіопія). З 149 пасажирів і вісьмох членів екіпажу ніхто не вижив.

Під час розслідування були виявлені загальні збої в системах обох літаків. Після цього літаки серії 737 Max були відкликані з експлуатації для оновлення програмного забезпечення.

Фото: Укрінформ